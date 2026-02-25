FOTO: Bernardo Arzayus | VÍDEO: Karla Huízar

VÍDEO | Carolina Cerezuela: “En Mallorca lo importante está por delante de lo urgente”

Carolina Cerezuela y su hija Carla Moyá han asumido un primer proyecto profesional conjunto: ser embajadoras de la marca Moda Artesana de Mallorca, que por el momento incluye a 18 artesanos y que se presentará al público el próximo 27 de febrero en el Teatre Principal de Palma con un desfile. “Defender algo tan nuestro, pues la verdad que merecía la pena”, afirma sobre este proyecto la actriz y cantante, casada con el extenista Carlos Moyá y afincada en la isla desde hace años. Más información