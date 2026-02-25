VÍDEO | Can Balaguer descubre "maravillas ocultas" de 13 reconocidos artistas
En un gabinete de curiosidades podían encontrarse objetos de lo más singulares procedentes de la naturaleza o creados por manos artesanas, y eso es lo que hallarán los visitantes de la exposición de Can Balaguer que se inaugurará el viernes, titulada Taula 0. Gabinet de curiositats. La primera muestra del ciclo de iniciativas culturales que Cort ha denominado Taula reúne «maravillas ocultas» de 13 artistas de reconocida trayectoria y todos galardonados con el Premio Xam del Rotary Club Palma. Más información
