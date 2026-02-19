Rafa Arjones

VÍDEO | Marta Pérez-Carbonell presenta su segunda novela en Palma: "No soy una escritora sufriente que escribe desde el desgarro"

Con una banda sonora de música italiana que cimienta la historia, Mañana seguiré viva comienza con una imagen, la de la actriz Linda Rams en la terraza del hotel de la isla de Capri donde vive retirada de la vida pública, con la vista puesta en los faraglioni, esas rocas que emergen del mar, y acompañada de su biógrafo, el periodista Lorenzo Belmonte, al que conoció por azar en sus comienzos, de amistad inquebrantable, y que ha contribuido a crear la leyenda de la diva, quien después de décadas bajo el foco, ahora quiere contar su vida, pero no toda. Más información