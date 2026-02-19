Secciones

Fran Reus: "Con Mallorca PhotoFest queremos recuperar el protagonismo de la fotografía dentro del arte contemporáneo"

B. Ramon

El Mallorca PhotoFest, el festival internacional de la imagen que se desarrollará en diferentes espacios culturales y artísticos de la isla, 31 en total, del 25 de abril al 30 de agosto, ha exhibido hoy músculo durante una rueda de prensa en la galería ABA ART a la que han asistido galeristas, autoridades, representantes de los municipios de la Part Forana que participarán y responsables de un encuentro que se declara heredero del desaparecido Palma Photo, convocatoria que llegó a celebrar un total de 11 ediciones, entre 2001 y 2015. Más información

