B. Ramon

Fran Reus: "Con Mallorca PhotoFest queremos recuperar el protagonismo de la fotografía dentro del arte contemporáneo"

El Mallorca PhotoFest, el festival internacional de la imagen que se desarrollará en diferentes espacios culturales y artísticos de la isla, 31 en total, del 25 de abril al 30 de agosto, ha exhibido hoy músculo durante una rueda de prensa en la galería ABA ART a la que han asistido galeristas, autoridades, representantes de los municipios de la Part Forana que participarán y responsables de un encuentro que se declara heredero del desaparecido Palma Photo, convocatoria que llegó a celebrar un total de 11 ediciones, entre 2001 y 2015. Más información