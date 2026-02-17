B. Ramon

VÍDEO | ‘Cántico del sol’, la reedición de “la publicación más bella que hizo nunca Joan Miró”

“En un momento en el que el medio ambiente y la ecología están siendo cuestionados, este libro hace un homenaje a toda la naturaleza, al universo, al cosmos y a la interconexión entre el ser humano y la madre naturaleza”, señala Joan Punyet en referencia a Cántico del sol. Un exclusivo volumen que supone “un canto a la alegría, la vida y la esperanza” y que reúne, en una edición limitada de 2.998 unidades que se presentó ayer en la Fundació Miró de Palma, los 33 grabados que el genial artista realizó hace cincuenta años. Más información