ARTIKA Books

VÍDEO | Así es ‘Cántico del sol’: 33 láminas que reproducen los grabados de Miró inspirados en el poema de San Francisco de Asís ‘Cántico de las criaturas’

Este excepcional libro, una reedición de “la publicación más bella que hizo nunca Miró”, en palabras del nieto del artista, es fruto del trabajo realizado durante siete años por la editorial ARTIKA Books en colaboración con la Successió Miró de Palma. La edición exclusiva y limitada, con un precio de 5.500 euros, incluye 33 láminas que reproducen fielmente los grabados de Miró inspirados en el poema de San Francisco de Asís Cántico de las criaturas, donde el artista catalán encontró un reflejo espiritual de su relación con la naturaleza y con los elementos esenciales de la vida.