Rosalía levita en el nuevo videoclip de ‘Sauvignon blanc’, un brindis para desprenderse de lo material en el desierto

Rosalía ha lanzado esta tarde a las 18 horas la canción 'Sauvignon blanc', el tercer videoclip de 'LUX'. La pieza está dirigida por el estadounidense Noah Dillon, artista, fotógrafo, director y músico estadounidense residente en Los Ángeles, miembro fundador de la banda The Hellp y colaborador del difunto diseñador Virgil Abloh. El videoclip empieza con una Rosalía recostada en el suelo en un desierto, envuelta en una polvareda mística, con un vestido de tirantes oscuro. Poco a poco parece ir despertando de un letargo. Un Rolls Royce, mencionado en la canción, se acerca y se abren las puertas, aunque ninguna figura humana sale de ellas, tan solo se levanta más polvo. Poco después, esa presencia invisible la levanta del suelo y hace que parezca que la catalana levite, un poco como en el videoclip de 'Love again' de Dua Lipa, donde la artista acababa cabalgando en un caballo invisible.