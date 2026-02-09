Sara Fernández

El momento que nadie esperaba de la Super Bowl: Bad Bunny y Lady Gaga bailando salsa

Bad Bunny convirtió el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX en una auténtica celebración de la música y la cultura latina, marcando historia como el primer artista latino e hispanohablante en encabezar el 'show' en solitario. Con un escenario inspirado en Puerto Rico y una puesta en escena llena de ritmo y color, el puertorriqueño interpretó sus grandes éxitos como 'Tití me preguntó', 'Yo perreo sola' y 'DTMF' frente a más de 300 millones de espectadores. La actuación, íntegramente en español, no solo fue un despliegue musical, sino también un símbolo de identidad cultural y unidad, culminando con un mensaje de amor y fraternidad para todos los pueblos del continente.