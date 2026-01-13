Secciones

Dos exempleadas de Julio Iglesias denuncian al artista ante la Audiencia Nacional por trata y agresión sexual

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga a Julio Iglesias por agresión sexual a dos ex empleadas. Los hechos, denunciados por las víctimas en El diario.es, habrían ocurrido en 2021, en las mansiones que el artista tiene en Punta Cana y Bahamas. Las mujeres han denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional los abusos continuados ocurridos bajo un clima de control, humillaciones y vejaciones. Ni el cantante ni su entorno más cercano han hablado. Más información

