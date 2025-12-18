VÍDEO | Tomeu Penya: “Castigaría a los políticos sin regalo estas navidades”
Las Navidades son para Tomeu Penya sinónimo de amistad y fiesta. La voz de Vilafranca ofrecerá mañana viernes en el Trui Teatre (20.30 horas) un concierto “muy especial”, ya no solo por los 45 años que suma como cantautor -como músico lleva 61-, sino porque quiere celebrar el hecho de haber conocido a un grupo de jóvenes, caso de Joan Muntaner ‘Xanguito’, Juanjo Monserrat o Josep Cabot, con los que no deja de aprender y acumular conocimientos. La noche, en la que cantarán “las mejores canciones que forman parte de nuestra vida”, también tendrá como protagonistas a Marisa Rojas, el grupo que siempre ha arropado a en Tomeu, Géminis, y la Coral Amiba de La Salle. Más información
