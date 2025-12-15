El director Rob Reiner y su mujer, encontrados muertos en su casa de Los Ángeles
En la mansión de Los Ángeles del cineasta estadounidense Rob Reiner y su mujer, Michele Singer Reiner, las puertas y las ventanas no estaban forzadas. La policía ha confirmado el hallazgo de dos cuerpos en la casa del director de filmes tan populares como 'La princesa prometida', 'Cuando Harry encontró a Sally' o 'Misery', pero no confirmó públicamente sus identidades en una conferencia de prensa el domingo por la noche. Según NBC, la pareja falleció a causa de heridas de arma blanca. Rob Reiner tenía 78 años. Su esposa, 68. La CNN y la NBC han informado de que los fallecidos son el cineasta y su mujer.