B. Ramon

VÍDEO | El Fantasma de la Ópera' llegará por primera vez a Mallorca en 2026 con Daniel Diges y Ana San Martín al frente

El Auditorium de Palma ha acogido este miércoles la presentación de El Fantasma de la Ópera, que por primera vez recalará en Mallorca entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 2026. La compañía LetsGo y el teatro han ofrecido un adelanto del espectáculo con la presencia de sus protagonistas, Ana San Martín y Daniel Diges, que han interpretado en directo tres piezas del musical: Piensa en mí, Música en la oscuridad y el dúo Sabemos que no hay vuelta atrás.