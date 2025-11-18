Jelwen Arconado

VÍDEO | Así es el cortometraje Ikaw Mag-Sabi, finalista de los Villanueva Showing Awards, los Goya del cine universitario

"Dilo tú, hija". Una petición pequeña, casi rutinaria, que para muchos niños de familias inmigrantes se convierte en una responsabilidad enorme. Tener que traducir —en el médico, en el colegio, en una ventanilla de administración— es una carga silenciosa que rara vez se mira desde los ojos del menor. Esa grieta íntima es la que Ikaw Mag-Sabi convierte en cine. Un cortometraje que ha logrado colarse entre los 15 finalistas —de entre 1.300— de los Villanueva Showing Awards, el certamen conocido como los Goya del cine universitario. Más información