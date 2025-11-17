Bartomeu Font Sbert

VÍDEO | El ‘oli novell’ llega a la mesa

Los hermanos Sebastià Solivellas y Pep Solivellas son los ‘oliaires’ de Solivellas, que han celebrado el primer ‘oli novell’ de este año con una fiesta organizada juntamente con el restaurante Terrae, del Port de Pollença. “El primer aceite que hemos hecho este 2025 es el que comercializamos bajo la marca S’illa, elaborado con aceituna frantoio, una variedad originaria de Italia, de la que tienen sembrados unos 200 olivos. “Dentro de dos semanas tendremos S’illa elaborado con la variedad koroneiki, típica de Creta, de la que disponemos unos 500 ejemplares”. Más información