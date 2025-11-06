Manu Mielniezuk

VÍDEO | 'Let's Art' celebra los 30 años de Porto Pi con una edición dedicada a las personas y la diversidad

Porto Pi celebra su 30 aniversario con una nueva edición de Let's Art, el festival que ha consolidado al centro comercial como epicento del arte urbano en Mallorca. En su cuarta entrega, que se celebra del 4 al 8 de noviembre, la cita reúne a cuatro de los muralistas más reconocidos del panorama internacional —Mohamed L’Ghacham, Lidia Cao, Nextor Otaño "Nexgraff" y Christian Sasa— bajo un eje temático que rinde homenaje a la identidad, las personas y las emociones que han dado vida al espacio durante tres décadas. Más información