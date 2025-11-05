Flavia Mertehikian

VÍDEO | Tráiler del documental 'Había una vez, hace 40 años...' de Flavia Mertehikian

La magia de la narración oral, el rito ancestral de contar cuentos, “un tesoro que no hay que olvidar en estos tiempos marcados por el consumismo voraz”, es el pilar principal sobre el que se sustenta Había una vez, hace 40 años…, documental que firma la periodista y cineasta Flavia Mertehikian (Buenos Aires, 1973) y que llega ahora a España tras cinco años de trabajo dedicados a seguir la labor que realiza el Club de Abuelos Narradores de Mar del Plata, uno de los más longevos y aplaudidos en su campo. Más información