VÍDEO | Tráiler de 'Les imatges arribaren a temps', del mallorquín Jaume Carrió, único corto balear candidato a los Premios Goya 2026

El cortometraje documental Les imatges arribaren a temps, dirigido por el mallorquín Jaume Carrió, ha sido anunciado como el único corto balear candidato a los Premios Goya 2026, dentro de la categoría de 'Mejor Cortometraje Documental'. Más información

