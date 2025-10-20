VÍDEO | La miniserie 'Navis Romana' bucea en la historia del pecio de ses Fontanelles
El primero de los dos capítulos de la miniserie Navis Romana se estrena el próximo viernes, 24 de octubre, en Caixaforum Palma con el objetivo de divulgar la historia del pecio de ses Fontanelles, un barco romano del siglo IV que un vecino de Can Pastilla descubrió en 2019 mientras buceaba cerca de la playa. El documental, producido entre el Consell de Mallorca, IB3, CaixaForum+ y Salom Estudi, forma parte de la programación del festival de cine Evolution que se inaugura este martes y es un ejemplo de colaboración público-privada para dar a conocer un patrimonio que permanece bajo el mar desde hace siglos.
Últimos vídeos
ACCIDENTE AÉREO