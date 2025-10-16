B. Ramon

VÍDEO | El musical ‘Rocky Horror Show’ llega este jueves a Mallorca: “Es el lugar perfecto para desconectar y celebrar la vida”

La fiesta más desenfrenada del teatro musical llega a Mallorca. The Rocky Horror Show, el fenómeno escénico creado por Richard O’Brien en 1973 y convertido en icono cultural de la libertad y la provocación, recalará en el Auditorium de Palma desde este 16 de octubre hasta el domingo 19. Lo hará con una producción directamente llegada del West End londinense y con un reparto encabezado por el australiano Jason Donovan, quien encarna al carismático y excesivo Dr. Frank-N-Furter.