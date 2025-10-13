Manu Mielniezuk

VÍDEO | La artista Estefanía Pomar Aloy actualiza los tradicionales platos mallorquines

La artista mallorquina ha aparcado temporalmente la pintura y está inmersa en la cerámica con el fin de recuperar la tradición de los platos mallorquines en las paredes de los antiguos comedores, pero modernizándolos llevando su arte a la vajilla. El color azul vuelve a ser protagonista, con el cobalto como materia prima. Sin embargo, nada tienen que ver los lienzos de lino que utilizaba para los cuadros con la arcilla empleada ahora.