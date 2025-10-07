B. Ramon

VÍDEO | La conexión del arte con la naturaleza se instala en CaixaForum a través de 70 obras procedentes del Centre Pompidou

Pandemia, cambio climático, sequías, sobreexplotación de recursos, deforestación, especies invasoras, contaminación por plásticos, guerras… Son malos tiempos para el planeta, las amenazas que pesan sobre la Tierra son cada vez mayores, y con el fin de “inspirar y movilizar conciencias” mañana se inaugura en Palma, en el CaixaForum, Arte y naturaleza. Un siglo de biomorfismo. Una exposición que, a través de 70 obras, todas procedentes del Centre Pompidou, propone un recorrido por el arte del siglo XX e inicios del XXI a través de distintos lenguajes creativos (pintura, escultura, diseño, cine…) y permite una nueva aproximación a grandes artistas de la modernidad, como Picasso, Miró, Le Corbusier, Max Ernst, Raoul Hausmann, Jean Arp, Georgia O’Keeffe o Alvar Aalto, en diálogo con artistas de las últimas décadas que han aportado nuevos puntos de vista comprometidos, como Jeremy Deller, Neri Oxman, John Gerrard o Trevor Yeung.