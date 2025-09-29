B. Ramon

La consellera insular Antònia Roca ratifica que la escalinata ‘perdida’ no tenía ninguna protección

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha reaccionado con “sorpresa” ante el hallazgo de la escalinata gótica-renacentista que se atribuye a una casa de la calle de l’Aigua de Palma y que durante años se consideró perdida. Esta pieza, al igual que una balaustrada y columnas procedentes de Can Aiamans, en la calle d’en Morei, están en la actualidad en el Museo de Arte de la Universidad de Princeton, después de que, en 1929, Josep Costa ‘Picarol’ la vendiera y enviara al marchante de arte Arthur Byne, según desveló el pasado fin de semana Diario de Mallorca.