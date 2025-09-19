Sara Fernández

Así fue el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid

En esta semana de la moda de Madrid se ha colado una invitada de excepción: Carolina Herrera. Ha cambiado la pasarela de Nueva York por la emblemática Plaza Mayor para presentar su próxima colección. Con una pasarela rosa para 800 invitados, la diseñadora venezolana ha querido hacer un homenaje a la capital con la que le mantienen fuertes lazos y ha desplegado su habitual sello de elegancia con diseños elegidos, por ejemplo, por Melania Trump en Windsor o por la reina Leticia en acontecimientos importantes.