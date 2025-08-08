El cantante mallorquín Jaume Anglada ha resultado este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que ha huido del lugar del siniestro.

Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma.

El pasado 1 de agosto, el penúltimo día de la Copa del Rey de Vela, el mallorquín ofreció un concierto en la terraza Real Club Náutico de Palma al que acudió el rey Felipe VI, a quien le une una estrecha amistad.