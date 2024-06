Estreno oficial del esperado videoclip de la canción de Los Atunos Rojos dedicada a Gabriel Le Senne, tras destrozar con violencia una fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar. Se trata de un tema inspirado en la canción "Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)" de 1956, popularizada por Doris Day en la película 'El hombre que sabía demasiado'.