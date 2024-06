Con muchas ganas de ver a grupos míticos y de disfrutar de la música. Así han entrado los primeros ‘festivaleros’ al recinto del Mallorca Live Festival (MLF), que se celebra durante tres días en Calvià, con artistas de la talla de Pet Shop Boys, Blondie, Aitana, Rels B y muchos artistas locales.

Elena Lasar se estrena en el Mallorca Live Festival y a lo grande, porque ha sido la primera de la fila para entrar, dispuesta "a bailar". Procedente de Ibiza, admite que no conoce a Rels B, el artista que quieren ver los dos menores a los que acompaña: Lorena Youssif y Jose Mosquera.

“Lo que más me seduce de Rels B es la pasión que pone en la música y cómo me siento cuando lo escucho, cómo me hace sentir”, afirma la joven. A su lado, el chico también espera la hora, pasada la medianoche, que el artista mallorquín aparezca en el escenario. “Se puede llegar a disfrutar en familia Rels B porque no es que haga canciones como otros reguetoneros, com Bud Bunny, que tiene canciones bastante obscenas”, comenta Lorena sobre el hecho de tener que ir acompañados al festival.

También Alicia Ripoll ha sido de las primeras en entrar al MLF, en el que ya estuvo el pasado año, en la que fue su “primera aventura en un festival”. Le gustó “ir de escenario en escenario” y descubrir a un cantante que no es de su estilo: Dollar Selmouni. Este año viene a ver a Rels B, será la primera vez en directo, pero lo ha visto en YouTube. “Espero estar cantando las letras de Rels B y saltar”.

Charly y Josep Toni Verdejo disfrutarán los tres días de festival. Del año pasado recuerdan la actuación de Chemical Brohers, “fue una locura”, afirma el primero de ellos. “Y Moderat. La electrónica, super bien en Mallorca Live”, añade el segundo. El rollo festivalero de esta propuesta les atrae, igual que los artistas de aquí. “Hoy no hay que perderse por nada a Cabrón, Júlia Colom y Maria Hein, producto autóctono, de aquí, de les Illes”, afirma Josep Toni. Y ambos lamentan que los programen tan pronto y en escenarios pequeños, “es una pena”.

Susana Carayol repite por tercera vez en el MLF. De esas experiencias guarda un especial recuerdo del concierto de C. Tangana. “Quizá la palabra que lo define es brutal, con una puesta en escena muy impactante y muy llamativa y la música espectacular”. "Este año vengo a ver a Maria Hein y a Júlia Colom para hacer patria y porque a él le gusta, se lo he regalado por su cumpleaños”, añade indicando a su hijo. A su lado, Dani Comas, de 17 años, se estrena en el festival. “Espero disfrutar, a eso vengo”. Para él, la artista mallorquina “es la mejor”.