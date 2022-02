Octavi Pujades, interpretando a Frank Farmer; Mireia Mambo, que da vida a Rachel Marron; y Sonia Egea Kamri, en el papel de Nicki Marron, son los protagonistas del musical El guardaespaldas, que ayer se estrenó en el Auditorium, donde permanecerá hasta este domingo. El público disfrutó con temas como Queen of the night, So emotional, la inolvidable I wil always love you o I wanna dance whit somebody. El musical está dirigido por Federico Bellone —entre sus últimos trabajos destacan Ghost, el musical, Dirty Dancing y Mary Poppins (Italia) de Disney y Cameron Mackintosh— y producido por LETSGO, productora y promotora de espectáculos con gran proyección internacional.