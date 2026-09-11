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Óscar Puente publica un tuit sobre trenes

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Matías Vallés

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Óscar Puente publica un tuit sobre trenes

Matías Vallés

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El Gobierno prosigue su galopada hacia la irrelevancia, carrera a la que se ha sumado Óscar Puente al publicar un tuit sobre trenes. En lugar de aporrear al PP, insistir en la supremacía socialista o fustigar al Rey por sus amistades peligrosas, el ministro de Transportes ha cometido el atropello de informar sobre la apertura de tres nuevas líneas férreas.

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