Matías Vallés

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Español apellidado Sánchez asegura que no es familia del presidente del Gobierno, por si acaso

Un español apellidado Sánchez Sánchez ha decidido manifestar públicamente que no es familiar de Pedro Sánchez, por si acaso algún juez tiene previsto imputarle. Tras los procesamientos del hermano y la esposa del presidente del Gobierno, apellidarse Sánchez equivale a un señalamiento, y este linaje se vive con angustia según sus portadores.