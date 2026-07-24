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Español apellidado Sánchez asegura que no es familia del presidente del Gobierno, por si acaso
Un español apellidado Sánchez Sánchez ha decidido manifestar públicamente que no es familiar de Pedro Sánchez, por si acaso algún juez tiene previsto imputarle. Tras los procesamientos del hermano y la esposa del presidente del Gobierno, apellidarse Sánchez equivale a un señalamiento, y este linaje se vive con angustia según sus portadores.