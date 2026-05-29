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Los corruptos de izquierdas reciben sobornos inferiores a sus colegas de derechas

Los corruptos de izquierdas reciben sobornos inferiores a sus colegas de derechas

Matías Vallés

Los corruptos de izquierdas reciben sobornos inferiores a sus colegas de derechas

Matías Vallés

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Prosigue la estupefacción española ante los casos de corrupción del PSOE, tras comprobar que los sobornos son notablemente inferiores a los pagados en los escándalos del Partido Popular. Según un estudio del Instituto Nacional de Crematística, donde los corruptos conservadores cobran millones de euros, sus colegas de izquierdas apenas alcanzan los cien mil euros.

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