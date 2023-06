Sinforoso Morales, un votante y telespectador español, sufrió un síncope al encender la televisión y no ver a Pedro Sánchez dando una entrevista. Al llegar el sonido del aparato antes que la imagen, ya lo sobresaltó no escuchar la frase “hemos subido el salario mínimo”. Este primer temblor desató una crisis, cuando en pantalla apareció un busto parlante que no estaba entrevistando a nadie.