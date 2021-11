Además de subir las cotizaciones a los trabajadores que no podrán cobrar pensiones, el gobierno también quiere retrasar la edad de jubilación de los parados. Según el ministro de Limosnas, Escrivá de Balaguer, un desempleado no nota el tránsito de un retiro forzoso a otro, por lo que no tiene sentido fijarle una fecha concreta de salida.