El fontanero Juan March es un vecino del barrio palmesano de Son Rapinya que no tiene nada que ver con el banquero Juan March, ni con sus descendientes, ni con sus allegados. Pese a ello, Juan March no puede evitar que le pregunten continuamente si es familia de Juan March. "Esta mañana ya me ha ocurrido dos veces", dice, y está harto de tener que negarlo.