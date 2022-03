Sentirnos bien con nuestra imagen puede ser fundamental para conseguir mejorar la confianza en nosotros mismos, y también nuestro bienestar. Es una realidad que los beneficios que proporcionan los tratamientos de Medicina Estética hacen que gane cada vez más adeptos y que aumente su popularidad.

La mayoría de los pacientes que se someten a un tratamiento de medicina estética desean acabar con un complejo físico para mejorar su autoestima. Se trata de procedimientos que no suelen prolongarse demasiado en el tiempo, no invasivos, en los que la recuperación no suele ser larga ni compleja. En cuanto a los resultados, los tratamientos son muy efectivos en general y pueden ser visibles a corto plazo.

La Unidad de Cirugía Plástica y Medicina Estética en su apuesta por la innovación y la ampliación de los servicios pone a disposición de sus pacientes la tecnología LGP MEDICAL: CELLU M6 ALLIANCE, y la plataforma y el láser vascular (plataforma XEO) de CUTERA. En líneas generales, la tecnología LGP trata la celulitis y consigue la reducción del volumen corporal, reafirmando y moldeando el cuerpo. Por su parte, el láser vascular CUTERA trata: arañas vasculares de piernas, rosácea, cuperosis, poros dilatados y sirve de complemento para mejorar la calidad de la piel gracias a la acción del láser génesis, que viene incorporado en el equipo.

Flacidez y celulitis

En el área de Medicina Estética de la Unidad, liderada por el Dr. Jaime Rodríguez, se ofrecen otros tratamientos corporales para eliminar la flacidez, la grasa localizada o para mejorar la celulitis y el tono de la piel reduciendo grasa al mismo tiempo como, por ejemplo, la radiofrecuencia, la mesoterapia, la criolipolisis, la carboxiterapia y la avanzada tecnología del equipo UNISON que aúna en un mismo tratamiento ondas de choque y radiofrecuencia. Se ofrecen además tratamientos faciales como el bótox, IPL o luz pulsada, inductor de colágeno (radiensse), ácido hialurónico, hilos tensores, PRP, etc.

Nuestro objetivo se basa en realizar un buen diagnóstico y un plan de tratamientos personalizado, adaptado a las características y necesidades de cada persona para conseguir resultados reales, duraderos y que aumenten la confianza de nuestros pacientes. La Unidad de Cirugía Plástica y Medicina Estética del Hospital Parque Llevant ofrece una primera visita gratuita e informativa en la que analizar las necesidades y expectativas de la persona para ofrecerle la mejor opción.