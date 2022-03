Jacqueline Carney, ‘Jackie’ para su familia y amigos, es vecina de Ca’n Granada desde hace más de cinco años, tiempo en el que ha seguido y sigue disfrutando de su independencia disfrutando de los servicios que le ofrece el residir en el complejo.

Desde que llegaste a Ca’n Granada tu vitalidad nos ha entusiasmado, ¿siempre has sido tan vital?

Sí, siempre tengo que estar moviéndome, el estar parada no va conmigo. Cada día al levantarme tengo que inventarme algo para salir, para organizar o hacer. Me voy a pasear mucho por el centro de Palma y descubro lugares nuevos, en general me muevo por todo. Jackie nos cuenta que desde muy joven ha tenido que superar muchos obstáculos que le han hecho no rendirse y seguir adelante de la manera más alegre y vital posible. A los 30 años enviudó y eso le hizo empoderarse para dar lo mejor a sus dos hijas.

Nos alegra muchísimo celebrar junto a ti tu cumpleaños ¿cuáles han sido los mejores años de tu vida?

Si nos quedamos con los recuerdos positivos diría que uno de los más felices fue el nacimiento de mi primer nieto. Es una sensación maravillosa y todavía más si en un plazo de tan solo 4 años vives el nacimiento de 6 nietos.

Otro momento que destacaría sin dudar es el hecho de instalarme en Ca’n Granada. Cuando me jubilé dije: Ahora quiero que me cuiden a mí, quiero seguir siendo independiente pero sin estar sola, sin molestar a mis hijas ni a sus familias. Aquí me cuidan de una manera espectacular, de verdad.

Te has dedicado al sector turístico toda la vida, ¿con qué te quedas de tu experiencia laboral?

Me quedo con el recuerdo del disfrute vivido organizando los viajes como tour operadora, recordando aquello que más me había gustado al conocer los lugares, para que los clientes lo disfrutaran. He trabajado mucho y durante muchos años, puesto que en lugar de jubilarme a los 65 decidí esperar hasta los 75 y me dio mucha pena dejarlo, todavía iría a trabajar si pudiera.

En Ca’n Granada todos te quieren muchísimo, junto a ti seguro que cada día significa aprender algo nuevo, ¿cuál es tu secreto para tener cada día esa ilusión?

Desde que llegué estuve participando en todas las actividades que nos ofrecían, no me perdía ninguna y eso hace que te encariñes con todos. Ahora, al salir tanto y tener que ir con mucho cuidado, he dejado un poco de lado el compartir esas actividades, puesto que al llegar de mis salidas prefiero acudir a mi apartamento, desinfectar todo lo posible y asearme para ‘no traer ningún bicho’. Hay que seguir siendo responsables.

Tus muestras de cariño y apoyo durante el confinamiento llegaron al corazón de todo el equipo y compañeros, ¿cómo lo viviste en Ca’n Granada?

Ha sido triste, de verdad, que en Mallorca ha habido varios fallecimientos en algunas residencias y aquí podemos presumir de no haber tenido ninguno debido al estricto control que ha habido entre todos los residentes y empleados para velar por nuestra salud.

