Estamos a punto de llegar al verano, y es frecuente que sea este el momento en el que muchas personas empiezan a preocuparse por su forma de alimentarse y a intentar bajar de peso rápidamente. Sin embargo, precisamente estas dietas «milagrosas» a las que se recurre no son en ningún caso una buena opción.

Cati Neus Abraham, del servicio de Dietética y Nutrición del Policlínico Laserclinic, tiene el objetivo de enseñar a sus pacientes las pautas a seguir para tener una alimentación saludable, sin restricciones, para poder mantenerla toda la vida.

¿Por qué las llamadas dietas «milagro» no son la mejor opción para lograr el aspecto físico que deseamos?

Por regla general, al finalizar este tipo de dietas que implican en la mayoría de ocasiones una pérdida de peso muy rápida, se vuelve a la situación inicial o incluso se aumenta aún más de peso por el efecto «rebote» que tienen. Sin duda, es mejor adoptar unos hábitos de vida saludables que sean compatibles con nuestro estilo de vida y que podamos mantener en el tiempo. Para acabar con un exceso de kilos, debemos hacerlo a través de una alimentación adecuada, acompañada de la práctica de ejercicio físico.

En cambio, sí existen soluciones hoy en día para ayudarnos a lograr el aspecto físico deseado, que son complementarias a nuestra alimentación. Existen diversos tratamientos estéticos para mejorar problemas asociados a un exceso de peso como son la celulitis, la retención de líquidos, etc. Lo que si podemos hacer es complementar la buena dieta y ayudarnos de algunos tratamientos estéticos para mejorar la celulitis, la retención de líquidos, etc. En nuestro Servicio de Medicina Estética se ofrece asesoramiento sobre cuál puede ser el tratamiento más adecuado para cada caso concreto para agilizar resultados. La recomendación general es acudir a profesionales especializados para evitar someternos a tratamientos que no sean personalizados y, por tanto, acaben siendo totalmente contraproducentes.

¿Puede ser que nuestros hábitos alimenticios sean la principal causa que nos impide conseguir nuestro objetivo?

Es muy habitual que, por falta de tiempo, organización o sencillamente por desinformación, nuestras decisiones alimentarias estén saboteando nuestro objetivo, convirtiéndose en nuestro principal enemigo. Quizás no se logra bajar de peso porque se sobrevalora nuestro nivel de actividad, se infravaloras en cambio lo que se come a lo largo del día, o sencillamente no incluimos en nuestra dieta los grupos de alimentos en la cantidad y proporción adecuada. Todo esto hace que el esfuerzo que se dedica a conseguir resultados satisfactorios a través de la alimentación y de la actividad física, pierda efectividad y finalmente termine en desmotivación. El consejo es que antes de decidirnos por la opción de seguir una dieta restrictiva, se acuda a un especialista en dietética y nutrición.

¿Cómo podemos lograr que nuestra alimentación sea también saludable en verano?

El verano, es sin duda una época del año muy esperada, para disfrutar del tiempo libre, del sol, del mar. También es la estación en la que frecuentemente se produce un cambio radical de nuestras costumbres. De este modo suele ser más frecuente llevar un horario un tanto desordenado, dejar a un lado los alimentos más saludables e, incluso, comer en exceso. Obviamente estos cambios en la rutina diaria favorecen una alimentación descontrolada y descuidada.

Tampoco en verano debemos perder las buenas costumbres y los hábitos alimenticios adquiridos, que son perfectamente compatibles con nuestros cambios de rutina, si logramos interiorizarlos.

¿Qué alimentos son más recomendables en esta época?

Hay que tener en cuenta que, debido al calor, tenemos mayores posibilidades de deshidratarnos. Por ello es recomendable beber una mayor cantidad de líquido, y priorizar el consumo de alimentos frescos, en particular verduras y frutas, ya que son ricas en agua, vitaminas y minerales, y nos ayudan precisamente a rehidratarnos.

Como recomendaciones generales, en nuestra dieta no deben faltar:

Verduras y hortalizas de todos los colores, incluyéndolas tanto en la comida como en la cena.

Frutas ya sea como parte del desayuno, postre, snack o en ensaladas.

Proteína de calidad (carne, pescado, huevos o legumbres) que son muy saciantes.

Grasas saludables (aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos...). Son necesarias para nuestro organismo y además aportarán más saciedad a las comidas.

Cereales como arroz, quinoa, trigo sarraceno, avena… o tubérculos (patata, boniato).

Lácteos naturales y de calidad, que podemos consumir en forma de yogur, helado casero, queso, etc. Si se opta por sustitutos (bebidas y yogures vegetales), es importante procurar que sean lo menos procesados posibles y sin azúcares añadidos.

Además, es mejor preparar nosotros mismos salsas naturales y frescas para nuestros platos. Si comemos fuera de casa, en la playa, piscina o en el campo, tratar de llevar una dieta variada, no comer todos los días sándwich, bocadillo o patatas fritas. Evitar los productos ultra procesados. Para ello, el mejor consejo es no comprar aquello que no quieras comer. El primer paso para evitar consumirlos es no tenerlos en la despensa. También evitar las frituras, las bebidas alcohólicas y refrescos azucarados y zumos de bote.

Una buena alimentación te permitirá disfrutar del verano sintiéndote bien por fuera y por dentro.