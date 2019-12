«El paciente mental sufre un estigma por el mero hecho de serlo»

Noemí Eva Saura es diplomada en Fisioterapia que desarrolla su actividad asistencial en el Hospital Psiquiàtric desde el año 2003.

P¿Qué actividades lleva a cabo un fisioterapeuta en el Hospital Psiquiàtric de Palma?

R En caso de pacientes que no han sido evaluados por un médico rehabilitador realizo la valoración pertinente y establezco todos los aspectos del plan de tratamiento personalizado según sus características. También voy realizando reevaluaciones para objetivizar los progresos y decidir cuándo dar el alta del servicio. En el caso de pacientes que han sido evaluados, en su centro de referencia, por un médico rehabilitador mi función es llevar al cabo el tratamiento pautado hasta que el mismo considera que el paciente está recuperado.

P¿Cómo llegan los pacientes a su consulta?

R Una de las opciones es, como he comentado anteriormente, ser derivados por un médico especialista de su centro de referencia. En los casos en los que no ha sido preciso el diagnóstico de un facultativo de su hospital de referencia, me los pueden remitir tanto los facultativos de nuestro centro como el personal de enfermería. En este último caso más que una derivación es una consulta en la que se comenta el caso y decido la idoneidad de iniciar el tratamiento de fisioterapia o, en su caso, lo consulto con el facultativo pertinente de nuestro centro que, a su vez hará un diagnostico o decidirá si es preciso derivar a especialista.

P¿Qué características específicas tiene el paciente de salud mental?

R Las inestabilidades o desequilibrios son las pérdidas objetivas de la estabilidad. Es la consecuencia de una alteración en la integración de los estímulos sensoriales y las respuestas motoras. Esto ocurre sobre todo durante la marcha. En una inestabilidad estarán implicadas muchas estructuras y sistemas, pero lo principal será toda la información que le llegue al cerebro y su integración a nivel central.

P¿Qué tipo de patologías suele ver en su consulta?

R No hay una patología prevalente por el hecho de estar en un centro de salud mental. Ya que más allá de la enfermedad psiquiátrica sufren las mismas alteraciones que el resto de la población. Por ello, en mi consulta se realiza tratamiento de traumatología, reumatología, neurología€

P¿Cuál es el papel del fisioterapeuta dentro del equipo multidisciplinar en el Hospital Psiquiàtric de Palma?

R Dentro del equipo multidisciplinar (formado por psiquiatra, médico internista, psicólogo clínico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, DUE, TCAE, y monitores) considero que todos y cada uno de los miembros juega un papel importante en la atención integral al paciente. Más allá del tratamiento sensu stricto considero que el fisioterapeuta es una buena fuente de información para el resto de profesionales, ya que, en muchos casos, al realizar un tratamiento individual sin interferencias se establece un vínculo de confianza en el que el paciente se abre y se pueden detectar necesidades que tal vez puedan pasar desapercibidas en otros ámbitos.