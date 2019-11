Dra. Monserrat Miró: "Les noves tecnologies ens faciliten el diagnòstic i posen a la nostra disposició tècniques menys invasives"

L'Institut Oftàlmic de Mallorca (IOM) va ser fundat l'any 1984 per un grup d'oftalmòlegs liderat pel Dr. Antoni Riera Siquier i la Dra. Monserrat Miró Roig, actual directora mèdica, a la seu de l'antiga Clínica Rotger. Després de tots aquests anys, l'increment d'especialitats i la innovació tecnològica els han convertit en un referent de l'oftalmologia a les Illes Balears.

P Quants professionals fan feina a l'IOM i de quines instal·lacions i equipaments disposen?

R L'IOM té un gran equip d'oftalmòlegs, anestesistes, metges, optometristes, psicòlegs, infermers i personal de recepció que s'esforça cada dia per donar la millor atenció possible als seus pacients.

Disposam de tota mena de làsers clínics per realitzar un gran ventall de tractaments, d'una Unitat de Contactologia i quiròfans d'última generació, com també làser excímer i intralaser per a intervencions de miopia, hipermetropia i astigmatisme, entre moltes d'altres instal·lacions.

P A quantes persones dóna atenció cada any l'IOM?

R Cada any, l'IOM arriba a atendre unes 25.000 persones, generant fins a uns 37.000 actes mèdics.

P Quines són les especialitats que ofereixen?

R Oferim les especialitats de cirurgia refractiva amb làser excímer i intralaser, cataractes, estrabisme, còrnia, glaucoma, òrbita, oftalmologia pediàtrica, retina, cirurgia plàstica periocular, etc. També hem creat un departament de certificats mèdics i renovacions de permisos de conduir. Totes les especialitats són realitzades de manera habitual al nostre centre i diverses cirurgies d'aquestes especialitats es duen a terme setmanalment a l'IOM.

P Quins són els tractaments o teràpies més innovadores que estan duent a terme?

R Els tractaments per a la correcció de la miopia, hipermetropia i astigmatisme, com també la cirurgia de la cataracta són els tractaments més freqüents. Actualment també disposam d'un nou equip que utilitza la intel·ligència artificial per graduar al pacient, on podem obtenir graduacions d'una manera més ajustada que la forma tradicional.

L'IOM, a més, té incorporat des de fa anys al seu equip la tecnologia més innovadora de Femto Lasik, la qual ens permet fer una cirurgia molt menys invasiva, precisa i amb millor recuperació per al pacient.

P També són especialistes en oftalmologia pediàtrica. Quines particularitats té aquesta especialitat?

R Aquesta especialitat permet fer revisions oftalmològiques pediàtriques des que els infants són ben petits fins a l'adolescència, podent diagnosticar diverses patologies quirúrgiques, així com la cataracta congènita, estrabisme i defectes refractius com l'ambliopia, etc.

Addicionalment, en alguns casos pediàtrics aquests infants es podran sotmetre a tractaments de teràpies visuals amb l'objectiu de solucionar problemes que presenten.

P A l'IOM s'ofereix un servei d'urgències 24 hores. Per què es va considerar necessari aquest tipus de servei?

R El servei d'urgències 24 hores que prestam conjuntament amb la Clínica Rotger és necessari per poder aportar una assistència privada més propera i una major seguretat als nostres pacients recentment intervinguts de cirurgia ocular.

P De quina manera les noves tecnologies han canviat el món de l'oftalmologia?

R La tecnologia ha avançat de tal manera que ens facilita el diagnòstic i posa a la nostra disposició tècniques menys invasives. Un exemple és la incorporació del nou equip ANGIO-OCT, per poder veure les diferents capes vasculars i el fluid sanguini de la retina, com també molts més equips i tècniques.

Des de fa uns anys a l'IOM fem feina amb Medicina Regenerativa ENDORET per al tractament de la superfície ocular, que té com a objectiu utilitzar els recursos del nostre organisme per regenerar teixits i recuperar la seva funcionalitat i lubricació de l'ull davant la sequedat ocular, úlceres corneals, etc.

P La vida que feim, sempre connectada a pantalles, amb telèfons mòbils i ordinadors, com afecta la nostra salut visual?

R Les noves tecnologies fan que passem més hores davant pantalles. La llum que emeten aquests dispositius acaba donant problemes visuals com enlluernaments i ulls secs i provoquen fatiga visual. Per això, les ulleres amb vidres antireflexants que incorporin filtres de llum blava permeten que els usuaris puguin passar més hores davant de la pantalla d'una manera més còmoda i saludable.

P Com hem de tenir cura dels nostres ulls?

R Igual que protegim la nostra pell del sol, hem de tenir cura també dels ulls. Amb el forat de la capa d'ozó és important l'ús d'ulleres de sol amb els filtres adequats que protegeixin la nostra retina.

L'ús d'una adequada correcció òptica amb vidres de qualitat ens permetrà mantenir el sistema visual relaxat. A més, és important tenir en compte certes pautes d'higiene visual, com també el control d'il·luminació d'una habitació a l'hora d'estudiar, on és convenient fer descansos visuals dirigint la visió cap a un punt allunyat i així evitar aquesta fatiga visual.

P Quins són els reptes de futur de l'IOM?

R El nostre objectiu és incorporar constantment nous professionals i nous equips tecnològics. Un altre dels reptes que es presenten és la implantació de la telemedicina, que ja comença a ser una realitat. D'aquesta manera, per exemple, es poden enviar fotografies de la retina i fer una primera avaluació online.