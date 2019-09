Instituto de ORL - Dr Carbonell cambia de ubicación y amplía cuadro médico

Hospital de Llevant: C/ Escamarlà, 6. Porto Cristo

En octubre, el Instituto de ORL - Dr. Carbonell traslada su actividad a tres nuevos centros, cesando la que venía realizando en la Clínica Quirón Palmaplanas desde hace quince años.

Este cambio ubicación supone también la incorporación de dos nuevos especialistas al cuadro médico del Instituto: el Dr. Diego Arancibia y el Dr. Antoni Arbona. Ambos son especialistas destacados en la otorrinolaringología balear con una contrastada calidad humana y profesional.

Los nuevos centros son:

Clínica Salvà

C/ Camí de Son Rapinya, 1. Palma

Clínic Balear

C/ de Nuredduna, 4. Palma

Hospital de Llevant

C/ Escamarlà, 6. Porto Cristo

La asistencia a los pacientes del Instituto de ORL no se verá modificada y la cobertura de seguros sigue siendo la misma, con lo que el cambio de centro no afecta a la cartera de servicions ni colaboraciones con compañías aseguradoras.

El teléfono directo de contacto se mantiene como siempre: 971 90 89 99.

A continuación, pueden consultar algunos de los servicios del Instituto ORL:



OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA

Otología

Otitis media aguda

Es una infección del oído medio (tras el tímpano), que está lleno de pus; puede ser uni o bilateral, es más frecuente en invierno (como el resto de infecciones de las vías respiratorias altas) y se presenta más en niños. Sus síntomas son fiebre, dolor y pérdida de audición.

Otitis media serosa

El oído medio está lleno de moco por disfunción de la trompa de Eustaquio. No hay infección por lo que no hay fiebre ni dolor. Su síntoma principal es la pérdida de audición y la sensación de taponamiento.

Drenajes timpánicos

Son unos pequeños tubos que se insertan en una pequeña incisión en el tímpano, para que no se cierre. Se utilizan en el tratamiento de las otitis de repetición y cuando hay moco en el oído durante meses.

Detección, estudio y tratamiento de las pérdidas de audición

En un niño, una pérdida de audición no detectada puede provocar problemas en la adquisición del lenguaje y en el aprendizaje en general. Dadas las características de los pacientes, la detección de la hipoacusia en niños no es sencilla ya que ellos no la detectan y a la hora de realizar pruebas, su colaboración es limitada.

Cirugía plástica del pabellón auditivo (orejas en asa, malformaciones)

Las malformaciones del pabellón auditivo pueden ir desde la ausencia completa del pabellón y del conducto auditivo hasta las malformaciones menores como las orejas en asa (soplillo o pabellón despegado de la cabeza) o las fístulas.

Cirugía reconstructiva del oído

Es la restitución de la integridad del tímpano o de la cadena de huesecillos.

Pruebas en otología

Otoendoscopia

Otomicroscopia

Audiometría

Impedanciometría

Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral



Rinología

Cirugía de vegetaciones

Se localizan detrás de la nariz y se eliminan si dan problemas respiratorios, del oído o infecciones respiratorias de repetición.

Sinusitis

Pruebas en rinología

Rinoscopia

Endoscopia nasal

Rinomanometría



Faringolaringología

Cirugía total y parcial de amígdalas por radiofrecuencia

En algunos paciente se infectan con demasiada frecuencia o tienen un tamaño tal que dificultan la respiración y la deglución (tragar), pudiéndose extirpar total o parcialmente.

Ronquido infantil, apneas

Cuando el ronquido es tan intenso que provoca paradas respiratorias (apneas) afecta a la calidad del sueño y a la salud del paciente; en estos casos el tratamiento es obligado, particularmente en niños ya que afecta a su desarrollo.

Pruebas en faringolaringología

Laringoscopia indirecta

Fibrolaringoscopia



OTOLOGIA

Cirugía plástica del pabellón auditivo (orejas en asa, malformaciones)

Las malformaciones del pabellón auditivo pueden ir desde la ausencia completa del pabellón y del conducto auditivo hasta las malformaciones menores como las orejas en asa (soplillo o pabellón despegado de la cabeza) o las fístulas.

Cirugía reconstructiva del oído

Es la restitución de la integridad del tímpano o de la cadena de huesecillos.

Cirugía de la otoesclerosis

Suele presentarse en la etapa media de la vida y en mujeres es frecuente que debute tras un embarazo. No tiene tratamiento médico y cuando la pérdida de audición es suficientemente importante se realiza una estapedectomía, que consiste en retirar el estribo y sustituirlo por una prótesis de fluoroplástico, teflón o metal. Casi siempre se realiza a través del conducto auditivo y puede hacerse con sedación o con anestesia general; siempre en quirófano.

Cirugía del colesteatoma

Es una enfermedad benigna pero localmente agresiva, algo parecido a una caries. Se produce un acúmulo de piel en una "bolsa" que genera la matriz del colesteatoma que, al crecer, va destruyendo todas las estructuras que le rodean; además es fuente de infecciones de repetición. Su tratamiento es quirúrgico

Unidad de Otoneurología

Detección, estudio y tratamiento de las pérdidas de audición

Detección, estudio y tratamiento de las alteraciones del equilibrio

Rehabilitación vestibular

Pruebas en otología

Otoendoscopia

Otomicroscopia

Audiometría

Audiometría de altas frecuencias

Acufenometría

Impedanciometría

Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral

Videonistagmografía

Posturografía

Test de impulso cefálico (vHIT)



RINOLOGÍA

Cirugía funcional nasal ambulatoria (por radiofrecuencia)

Cirugía de la sinusitis

Cirugía de las poliposis nasales

Cirugía correctora de las dismorfias de pirámide nasal

Estudio y tratamiento de las alergias nasales

Pruebas en rinología

Rinoscopia

Endoscopia nasal

Rinomanometría

FARINGOLARINGOLOGíA

Estudio del ronquido

Cirugía ambulatoria del paladar

Reducción ambulatoria de las amígdalas

Cirugía del ronquido

Cirugía de las disfonías

Pruebas en faringolaringología

Laringoscopia indirecta

Fibrolaringoscopia