Ca'n Granada despide a la doctora Silvia Planas con mucho cariño

Recientemente tuvo lugar en Ca'n Granada una despedida muy especial para la familia de residentes y trabajadores de este complejo sanitario-residencial de apartamentos independientes para personas mayores de 55 años. La Dra. Silvia Planas Palou, con décadas de ejercicio a sus espaldas como médico internista, se jubilaba y los residentes de Ca'n Granada, muchos de ellos pacientes hasta entonces de esta reputada geriatra, quisieron rendirle un sencillo pero sincero homenaje.

Por sorpresa, y gracias a la complicidad de su hermana Carmen Planas y acompañada también de su hermano el médico cirujano Vicente Planas, la doctora Silvia Planas recibió una sentida despedida en las instalaciones de Ca'n Granada. "No me lo esperaba, la verdad. Pensé que venía a visitar las nuevas instalaciones y mira por dónde qué sorpresa me he llevado", reconocía la Dra. Planas ante los presentes, emocionada al recibir una placa conmemorativa por su trayectoria.

Preguntada por alguna de las anécdotas que recuerda de todos estos años tratando a residentes de Ca'n Granada, la doctora Planas lo tiene claro: "Recuerdo las visitas de Maruja y Mercedes a mi consulta que en muchas ocasiones no eran visitas para tratar alguna dolencia en concreto. Venían a contarme algunas anécdotas y a mí me encantaba, al margen de que, de algún modo, fuera parte de mi trabajo".

La doctora quiso remarcar "el hecho de que Ca'n Granada sea un lugar donde los residentes, que gozan de buena salud, no tienen que cumplir ni unos horarios ni unas normas concretas", más allá de las propias de una cordial convivencia entre vecinos. Por último, la médico internista afirmó que "todos los residentes conservan su autonomía y, junto a las comodidades que ofrece Ca'n Granada, su forma de vida en el complejo resulta muy agradable".

Los residentes, que conocían desde tiempo atrás la existencia de los preparativos que guardaron con celosa discreción, estuvieron muy ilusionados por poder formar parte de la planificación de esta emotiva despedida. Durante la fiesta se tocaron diferentes piezas de música a piano y se disfrutó de un cóctel y baile.

