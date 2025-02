Maliki: Poison of the Past estrena su primera versión demo en Steam durante tiempo limitado

‘Maliki: Poison of the Past’ es un juego de rol de aventuras para un jugador, inspirado en el cómic del mismo nombre que combina exploración y combates por turnos. Desarrollado por Blue Banshee en colaboración con Souillon, creador del original, el juego que ha publicado su primera demo para PC en el Steam Next Fest, con la promesa de una experiencia que fusiona elementos de la cultura visual francesa con el estilo chibi japonés. Interesante, ¿verdad?

Una historia que trasciende el tiempo

Pues aquí acompañaras a Maliki y su excéntrica familia en una odisea a través de los siglos, enfrentándose a Poison, una criatura vegetal que ha alterado el espacio-tiempo. La narrativa se centra en un mundo donde la humanidad ha sido derrotada y un grupo de aventureros intenta restaurar el equilibrio, enfrentándose a fuerzas naturales invasoras y vengativas.

Aunque su premisa es original, el juego, no obstante, introduce una mecánica poco explotada en los combates por turnos: la manipulación temporal. Es decir, aquí podrás alterar el curso del tiempo para crear combos entre aliados, trasladar a los oponentes al pasado y encadenar ataques que los impulsen hacia el futuro.

Pero no todo va a ser acción, ya que entre las duras exploraciones temporales también podrás desarrollar tu refugio, conocido como el “Dominio”. Este espacio permite plantar, cosechar, cocinar y nutrir al Árbol de las Mil Raíces, capaz de detener el tiempo, además fortalecer a los personajes antes de continuar con la aventura.

Maliki / .

Un homenaje a 20 años de historias

Maliki es un personaje central dentro del cómic europeo, nacido de la mente creativa de Souillon, que creó una serie que combina humor, aventura, y situaciones fantásticas con un estilo visual dinámico. Su historia comenzó en 2003 como tira cómica publicada en línea, y rápidamente se hizo popular en todo el mundo.

A través de sus ocho volúmenes, Maliki ha vendido más de 300,000 copias, destacando por su capacidad para conectar con una amplia audiencia, tanto en Francia como a nivel internacional. La serie se caracteriza por una mezcla de elementos surrealistas, humorísticos, y la forma en que el autor lleva a sus personajes a situaciones que se desarrollan en un universo lleno de personajes extravagantes y mundos visualmente muy llamativos.

Maliki, el protagonista, es un joven excéntrico con una visión del mundo muy personal, acompañado de una serie de compañeros igualmente peculiares, incluyendo su familia y su mascota, el conejo. A lo largo de sus aventuras, el personaje se enfrenta a diversas situaciones que parecen sacadas de un sueño, navegando por un mundo donde los límites de la lógica se desdibujan. Además de su temática, otro de los aspectos que ha hecho popular a este cómic es la fusión de estilos artísticos. Souillon emplea una orientación visual inspirada en el manga japonés, pero con un toque distintivo europeo, creando un estilo único tanto para los aficionados del cómic europeo tradicional como a aquellos que prefieren el estilo visual japonés.

Con ‘Maliki: Poison of the Past’, el universo de este personaje trasciende y se adentra en el mundo de los videojuegos, ofreciendo una nueva experiencia. El juego sigue la misma esencia y humor que los cómics, mientras introduce elementos de aventura, puzles y combate por turnos con una faceta distinta de un personaje querido y conocido.

Acceso a la demo gratuita

Pero sigamos a lo nuestro, porque la demo de ‘Maliki: Poison of the Past’ está durante el Steam Next Fest, que se celebra hasta el 3 de marzo de 2025. En este punto no está de más recordar que la versión completa se lanzará en Switch y PC a través de Steam o Ankama Launcher el 22 de abril de 2025.