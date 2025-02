¿Listo para zarpar? Requisitos para jugar a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii en PC.

¡Argh, marineros! La nueva entrega de la saga ‘Like a Dragon’ se prepara para zarpar, y aunque no necesites un barco de lujo, sí es importante que tu PC esté listo para afrontar la travesía. Con el lanzamiento de ‘Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii’ a la vista, es hora de descubrir qué necesitas para unirte a Majima en su aventura pirata. El juego llega con subtítulos en castellano y estará disponible en varias plataformas, incluyendo PC, donde podrá descargarse a través de Steam y Windows. En tu caso, vamos a ver qué se necesitas para que tu PC aguante la tormenta. ¡Así que, a revisar esos requisitos!

Requisitos para tu nave: ¿Listo para el viaje?

Si estás planeando unirte a Majima en su travesía en busca de un legendario tesoro, es importante que tu equipo esté listo para la acción. Según la información que proporciona la página de Steam, el juego promete ser bastante accesible. Para poder jugar en Full HD y 30fps, necesitarás un procesador Intel Core i5-3470 o AMD Ryzen 3 1200, junto con 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica como NVIDIA GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 560. Además, asegúrate de tener 56Gb de espacio en tu disco duro para guardar la aventura.

Para navegar con el viento a favor y recrearte con el océano en toda su gloria en Full HD y 60fps, entonces la recomendación pasa a una configuración un poco más robusta. Un procesador Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 5 1600, acompañado de 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica como NVIDIA GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700, te garantiza una experiencia más fluida.

Requisitos mínimos para PC de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii:

Sistema operativo: Windows 10 1909 (64 bits); Procesador: Intel Core i5-3470, 3.2 GHz o AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz; Memoria: 8 GB RAM; Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB o AMD Radeon RX 560, 4 GB o Intel Arc A380, 6 GB; Almacenamiento: 56 GB disponibles; DirectX: Versión 12.

Requisitos recomendados para PC de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii:

Sistema operativo: Windows 10 1909 (64 bits); Procesador: Intel Core i7-4790, 3.6 GHz o AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz; Memoria: 16 GB RAM; Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB o AMD Radeon RX 5700, 8 GB o Intel Arc A750, 8 GB; Almacenamiento: 56 GB disponibles; DirectX: Versión 12.

Sin Ray Tracing, pero con todo lo demás

A diferencia de otros títulos de vanguardia, ‘Pirate Yakuza in Hawaii’ no contará con soporte para Ray Tracing. Tampoco se ha confirmado si aprovechará tecnologías como DLSS o FSR 2/3, pero conociendo a Ryu Ga Gotoku Studio, es muy probable que estas opciones estén disponibles para mejorar la experiencia. Eso sí, prepárate para el DRM de Denuvo, que está siendo un tema candente, ya que algunos jugadores consideran que puede afectar el rendimiento. Pero, al fin y al cabo, ¡más vale piratear con precaución!

Navegando en el mundo pirata de Majima

La próxima entrega de la franquicia nos traslada al caos de vida de Goro Majima, que se encuentra varado en una isla desconocida, sin recuerdos, pero con un objetivo claro: encontrar un imposible tesoro. La jugabilidad promete mantener el sistema de combate por turnos introducido en ‘Like a Dragon’ (2020), pero con mecánicas inspiradas en la temática pirata. De hecho, se podrán elegir entre dos estilos de combate para Majim "Mad Dog" y el táctico "Sea Dog". En el primero, la acción será rápida y llena de combos aéreos y ataques rápidos, mientras que el estilo "Sea Dog" le permitirá usar espadas, pistolas y otros instrumentos de pirata para luchar.

Personaliza tu barco y navega por los mares del Pacífico

Pero no sólo lucharás en tierra, también tendrás que abordar el combate naval. En esta entrega podremos tomar el control del barco Goro Maru y superar enfrentamientos que se desarrollarán en dos etapas: primero disparando cañones y luego invadiendo los barcos enemigos. También podrás personalizar tu barco, mejorar sus atributos y contar con la ayuda de una tripulación que será vital para avanzar en la historia. Cada miembro se ha dotado con habilidades únicas que pueden marcar diferencias en batalla. Si tienes en mente trasladarte a Hawái, no dudes en escoger bien tu tripulación.

Como un verdadero perro loco

Así que, si estás listo para zarpar en busca del tesoro y enfrentarte a otros piratas, antes asegúrate de tener tu PC a punto y prepárate para disfrutar de una nueva aventura con Goro Majima en las cálidas aguas de Hawái. El videojuego saldrá a la venta el 21 de febrero de 2025 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows y PC (Steam).