Marvel Snap: La prohibición de un juego atrapado en la ola de restricciones a TikTok

La prohibición de TikTok en Estados Unidos, impulsada como medida sobre la seguridad nacional, ha generado efectos colaterales que afectan a otras aplicaciones vinculadas a ByteDance, la empresa matriz de la famosa red social. Una de las inesperadas víctimas de esta norma ha sido ‘Marvel Snap’. El popular juego de cartas ambientado en el universo Marvel, ha sido retirado repentinamente de las tiendas de aplicaciones poniendo en evidencia los efectos de políticas gubernamentales que, en muchos casos, afectan a servicios que no están directamente relacionados con las regulaciones sobre seguridad.

Marvel Snap y ByteDance

Aunque ‘Marvel Snap’ ha sido desarrollado por el estudio californiano Second Dinner, su publicación está ligada a Nuverse, una empresa propiedad de ByteDance. Este vínculo, aunque indirecto, ha sido suficiente para que se vea incluido en las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses y haya provocado la suspensión del acceso al juego en los Estados Unidos. Los jugadores que seguían disfrutando de ‘Marvel Snap’ en sus dispositivos móviles, tanto en iOS como en Android, se encontraron con un mensaje indicando que el juego no estaba disponible debido a la nueva ley que prohíbe su uso en Estados Unidos. Además, aquellos que habían invertido dinero en el juego, por el momento, han perdido cualquier inversión.

El efecto en otras aplicaciones

La clausura de operaciones no afecta únicamente a ‘Marvel Snap’. Otras aplicaciones relacionadas con ByteDance, como CapCut y Lemon8, también han sido retiradas de las tiendas de aplicaciones, generando aún más confusión. En algunos casos, desaparecieron inmediatamente, mientras que otros, como el caso de Lark, (la plataforma de colaboración similar a Slack), el servicio estuvo disponible brevemente una vez superado el periodo límite. Todas las empresas afectadas señalan que están trabajando para restaurar sus servicios en Estados Unidos, aunque no hay una fecha definida para su regreso.

Más allá de la prohibición

A pesar de las complicaciones derivadas de la prohibición, ‘Marvel Snap’ sigue ofreciendo servicio en el resto de territorios. El juego desarrollado por un equipo de veteranos de ‘Hearthstone’, se lanzó inicialmente en dispositivos móviles y alcanzó popularidad impulsado por su rápida jugabilidad y las opciones de interacción que incorpora con los personajes más conocidos del universo Marvel. A través de un modelo gratuito, permite coleccionar cartas y participar en batallas estratégicas. Estas batallas, que duran solo unos minutos, ofrecen un formato rápido y accesible que le proporciona cierta ventaja frente a otros títulos similares. La versión para PC del juego que se distribuye a través de Steam, sigue disponible, aunque los jugadores que intentan iniciar sesión desde la región cancelada se encuentran con la misma restricción que aquellos que lo hacen desde sus móviles.

Marvel Snap: La prohibición de un juego atrapado en la ola de restricciones a Tik Tok. / Elsotanoperdido

TikTok y su impacto en el ecosistema de ByteDance

La prohibición de TikTok en Estados Unidos no es un caso aislado. El debate sobre la seguridad de la aplicación ha sido un tema candente en el país durante los últimos años, y la eliminación de ‘Marvel Snap’ es solo una extensión de estas tensiones. El gobierno de Estados Unidos ha expresado su preocupación por el acceso que ByteDance podría tener a datos personales y sensibles de los usuarios estadounidenses a través de la aplicación. Aunque las autoridades han tomado medidas para bloquear tecnologías asociadas con la empresa, la retirada del videojuego ha sorprendido incluso a quienes estaban al tanto del impacto de la política sobre TikTok.

Marvel Snap – Animated Cinematic

La situación de ‘Marvel Snap’ sigue siendo incierta. Si bien Second Dinner, ha asegurado que están trabajando para restaurar el juego, no hay una fecha establecida para su regreso y sus jugadores siguen esperando respuestas. Además, en este contexto, la industria de los videojuegos y las aplicaciones móviles se enfrenta a otro problema, ya que las políticas gubernamentales sobre seguridad digital y privacidad siguen afectando a empresas que no operan en estos sectores. Mientras tanto, no queda otra solución que esperar a que las negociaciones y los esfuerzos técnicos den como resultado una pronta resolución a estas situaciones.