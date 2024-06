The Acolyte, viaje a una nueva Star Wars

De franquicia galáctica a franquicia galáctica y tiro porque me toca. Una semana después de que despidiéramos a la Discovery de Star Trek en SkyShowtime, Disney contraataca con una nueva aproximación al universo de Star Wars. The Acolyte, cuyos dos primeros episodios se han estrenado esta semana en la plataforma del ratón, nos propone otro viaje a una galaxia muy lejana en el que nos lleva a rincones de este universo donde nadie ha estado jamás. La nueva serie nos traslada a tiempos en los que no había ni imperio, ni familia Skywalker y la República se encontraba en plena era de esplendor. A Disney parece que le ha ido mejor en la saga cuando se ha alejado de los personajes de toda la vida y ha apostado por sus propias historias, como es el caso de Andor, Ashoka o The Mandalorian.

La nueva serie es una creación de la showrunner Leslie Headland, una de las creadoras de Muñeca rusa en Netflix, y promete adentrarnos en los caminos de lado oscuro. Si los jedis tenían como aprendices a los padawan, el título nos insinúa que los maestros sith enseñan a los acólitos. Los hechos se sitúan un siglo antes del Episodio I de la saga cinematográfica. La precuela de la precuela en una serie situada en momentos no reflejados ni en las películas, ni en las series de televisión y de los que no sabemos si de alguna manera conectará con los hechos que todos los seguidores de la saga conocen, o se dedicará a construir su propia mitología.

El mayor interés está en qué va a hacer la serie con todo este nuevo material. Si construir algo innovador o si, por el contrario, se quedará en la zona de confort que supone todo el material conocido y tirar de la nostalgia. Y en la pantalla, uno de los periodos sobre los que más sombras e incógnitas hay es la edad dorada de los sith. En las novelas, esos años de esplendor de los defensores del lado oscuro de la fuerza se sitúan milenios antes del momento en que está ambientada la serie. Sin embargo, muchas de las tramas contadas en los libros están fuera del canon y no han ocurrido en la continuidad, pero también esas cosas están en permanente revisión.

La trama arranca con un asesinato y la investigación para esclarecerlo. Hay alguien que se está dedicando a asesinar a jedis y parece que el móvil es una venganza por oscuros hechos del pasado. Esto de ver a los defensores de la Fuerza como policías investigando crímenes y conspiraciones es algo que le dio un soplo de aire fresco a El ataque de los clones, también llamada el Episodio II. El asesino podría ser aquí el equivalente al personaje de Darth Maul. Las pesquisas prometen ser el marco en el que se revelarán las conspiraciones de los defensores del lado oscuro para socavar los cimientos del régimen. En La Amenaza Fantasma, los principios democráticos de la República Galáctica están en crisis, lastrada por una administración muy burocrática e ineficaz. Mi teoría es que de alguna manera, el desenlace de la serie va a tener que estar relacionado con el origen del emperador Palpatine. Aunque habrá que ver cuántas temporadas acaban haciendo.

Y es que en estos dos primeros episodios de la serie hay muchos homenajes a la trilogía de las precuelas. Hay un momento de déjà vu cuando la nave de los jedi se dispone a inspeccionar una nave de la Federación de Comercio. Hay mucho del jedi Qui Gonn que interpretara Liam Neeson en La amenaza fantasma, en el maestro Sol, que aquí encarna el surcoreano Lee Jung-jae. Pero la protagonista es una jedi retirada después de una tragedia familiar, Osha Aniseya, interpretada por Amandla Stenberg (actriz que viene de la saga de Los juegos del hambre), y que tiene que volver a la acción debido a estos crímenes. Por cierto, ¿cuántas cosas importantes en el universo Star Wars parecen girar en torno a las figuras de los gemelos, no? Y hasta ahí puedo leer. Por los spoilers.

Es extraño que no hayamos tenido por aquí a Yoda, porque se supone que tiene casi mil años y, por lo tanto, está ya vivo en la época en la que se sitúa la trama. Dado que la serie pretende crear su propia mitología puede que no lo veamos, como así pasó en Andor. Pero tampoco es algo que se pueda descartar, ya que la trama está mucho más relacionada con los jedi. El cameo más jugoso lo tenemos en la figura de Carrie Ann Moss, la Trinity de Matrix, como maestra jedi en la secuencia con la que se da inicio a la serie. Luego tenemos a los aprendices del maestro Sol. Tras estos dos primeros episodios, quizá les falta un poco de carisma al conjunto del reparto, pero todavía es algo pronto para dictar sentencia. Sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que compiten con la sombra de personajes que se han convertido en iconos para varias generaciones. A través de estos episodios veremos si son capaces de labrarse su propio camino.