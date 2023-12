A tiempo para celebrar las fiestas por todo lo alto, el programa Xbox All Access se encuentra activo para todos aquellos interesados en adquirir una Xbox Series sin la necesidad de realizar un gran desembolso de inicio. De este modo, Microsoft y la cadena de tiendas GAME cuentan con el programa para que puedas hacerlo pagando a plazos -sin intereses - y que, además pone la guinda del pastel con 24 meses de suscripción al servicio Xbox Game Pass Ultimate. Una oferta con la que puedes llegar a ahorrar unos valiosos euros del precio total que tendrían los productos de modo independiente en el mercado.

¿Qué ofrece exactamente Xbox Game Pass Ultimate?

Pues se trata de una plataforma que funciona de manera semejante a un servicio de suscripción de películas, series o anime, pero basado únicamente en los videojuegos. De esta forma, se puede acceder a cientos de títulos que es posible descargar en cualquier momento, incluyendo numerosas producciones exclusivas del ecosistema Xbox. ¿Quieres un ejemplo? Uno bueno tan bueno como otro es ‘Starfield’, la aventura de corte sci-fi que nos anima a explorar más de mil planetas diferentes mientras cumplimos misiones de todo tipo e interactuamos con decenas de personajes. Si nos decantamos por la velocidad, ‘Forza Motorsport’ es el más ambicioso y completo simulador, conocido por ofrecer unos valores de producción muy altos y un nivel de realismo extremo. Pero la lista de opciones es interminable, con títulos tan llamativos como los que conforman las sagas ‘Halo’, ‘Fable’, ‘Dishonored’, ‘Microsoft Flight Simulator’, ‘Sea of Thieves’, ‘Gears of War’, ‘DOOM’, etc.

Pero en Xbox Game Pass Ultimate también hay hueco para otros muchos juegos. A los que les guste el estilo indie, entregas como el sobresaliente roguelike ‘Dead Cells’ o el desafiante y galardonado ‘Celeste’ les satisfará plenamente. Y si lo que buscas es pasar un rato en familia, las peleas locas de ‘Party Animals’ basadas en físicas o el título de estrategia más accesible que se pueda encontrar: ‘Minecraft Legends’, son buenas opciones. Además de todo lo anterior, hay que sumar el acceso que ofrece al catálogo de EA Play y la posibilidad de jugar a una amplia variedad de títulos de Game Pass desde la nube a través de dispositivos móviles y navegador.

Para todo tipo de jugadores

En este sentido, Xbox All Access segmenta su iniciativa en diferentes paquetes de consolas con el objetivo de adaptarse lo mejor posible a las necesidades de cada cual y ofrece una configuración que asegura los citados 24 meses de Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Series S 512 GB + 24 meses de Xbox Game Pass Ultimate:

Este modelo de Xbox Series S es el más económico y sirve como puerta de entrada a los jugadores al territorio Xbox Series. De diseño compacto, la consola es capaz de mostrar juegos a QHD de resolución (1440p) de manera fluida gracias a la CPU que llega a los 3,6 GHz de velocidad. En cuanto a su memoria interna, incluye 10 GB de tipo GDDR6 y disco duro SSD súper rápido que reduce de manera considerable los tiempos de carga. Eso sí, se trata de una consola sólo digital, por lo que no incluye lector de discos (24,99€ al mes).

Xbox Series S 1 TB + 24 meses de Xbox Game Pass Ultimate:

Este modelo goza de unas características similares a las plasmadas en la edición anterior, pero incluye mucha más memoria (1 TB, casi el doble) y cambia el color de su carcasa: de blanco impoluto pasa a negro carbón. Por eso mismo, tiene un coste algo superior pero que tampoco se dispara (26,99€ al mes).

Xbox Series X + 24 meses de Xbox Game Pass Ultimate:

Se trata de la Xbox más potente, una máquina muy avanzada técnicamente pensada para ofrecer juegos a 4K de resolución funcionando a una tasa de cuadros muy elevada (hasta 120 fps). Una consola poderosa con 1 TB de almacenamiento en su SSD y una CPU más rápida si cabe que la incluida en el modelo anterior, llegando a los 3,8 GHz. Su memoria también es claramente superior, pasando de los 10 a los 16 GB GDDR6. Una máquina realmente potente que además resulta tremendamente silenciosa dadas sus características. Además, en este caso Xbox Series X sí que posee lector de discos. (35,99€ al mes).

En cualquier caso, la promoción nos permite adquirir tanto Xbox Series X como los dos modelos de Series S sin la necesidad de tener que desembolsar de golpe una cantidad importante de dinero. Así, en resumen, tienes estas posibilidades: podrás adquirir una Xbox Series S desde 24,99€, mientras que aquellos que opten por la gama alta y prefieran quedarse con una Series X, la tarifa será de 35,99€ mensuales. Unas consolas que, por medio del servicio Xbox Game Pass Ultimate -incluido durante dos años-, te permitirá acceder a centenares de videojuegos incluidas novedades desde el día uno.