Los jefes de Nintendo confirman que la empresa de entretenimiento nipona se encuentra desarrollando una entrega de ‘Mario Vs. Donkey Kong’, un nuevo videojuego del formato rompecabezas en el que participan dos de sus principales personajes. El retorno se ha presentado como una reinvención y actualización del título publicado en origen para Game Boy Advance en 2004.

Kong el ladrón

En la historia, Donkey Kong ha robado todos los Minimarios de juguete y Mario está decidido a seguirle la pista para recuperarlos. Con esto en mente, los jugadores se verán obligados a tirar de ingenio y fuerza bruta para abrirse paso a través de diferentes niveles, cada cual más complicado. Además, en esta versión del juego se podrá participar en compañía de un amigo mediante un modo cooperativo local. Para recuperar los Minimarios deberán hacerse con llaves y avanzar por plataformas a través de saltos haciendo el pino y hacia atrás.

El juego se divide en etapas llenas de obstáculos y puzles, que se deben resolver para recibir la llave que permite abrir las puertas y avanzar por los niveles. Según deja entrever el vídeo de presentación parece que, en el intento de superarlos, lo primero será observar el escenario y planificar la acción antes de llevarla a cabo. En algunos casos, será necesario realizar saltos especiales para liberar escaleras y plataformas de colores e incluso algún mecanismo con la involuntaria participación de los enemigos en la pantalla.

Muy similar al original

En términos de jugabilidad y contenido, la renovación de ‘Mario Vs. Donkey Kong’ debería ser muy similar a lo que propone la edición de GBA, a excepción de una profunda actualización gráfica acompañada de una renovación de las posibilidades que ofrece el actual sistema para adaptarse a los nuevos tiempos, sin olvidar la presencia del cooperativo multijugador local.

Dos grandes personajes enfrentados

La serie, no obstante, es prolífica en títulos y desde la publicación del primer ‘Mario vs. Donkey Kong’ para GBA le siguieron las siguientes entregas: ‘Mario vs. Donkey Kong 2: La marcha de los Minis’; ‘Mario vs. Donkey Kong: Minis March Again!’; ‘Mario vs. Donkey Kong: Mini-Land Mayhem’; ‘Mario y Donkey Kong: Minis on the Move’ y como última entrega publicada de la serie ‘Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars’ de 2015. El tráiler de presentación, además de ofrecer una primera aproximación al remake, también confirma que se publicará en Switch el 16 de febrero de 2024.