Ha llegado el día en el que podemos hablaros, sin censura, de la experiencia ‘Metal: Hellsinger’. Con esto queremos decir que, tras una demo que hemos quemado por completo durante el verano y una semana con el juego oficial entre manos, que estamos ante uno de los juegos, al menos, más sorprendentes este año. Durante la pasada Gamescom 2022, fueron muchos los usuarios que se sorprendieron al ver cómo un título de disparos que parecía haber llegado de la nada, se estaba alzando con uno de los premios más importantes de la feria alemana.

Most Wanted PC Game

‘Metal: Hellsinger’ no solo se llevó el “Most Wanted PC Game” (Premio al juego de PC más esperado), sino que también logró el privilegio de haber dado el concierto más grande en la historia de Gamescom. Pero vayamos por partes, porque es probable que te estés preguntando, ¿qué es y por qué está cosechando este éxito? La primera cuestión es fácil de responder, un juego de disparos en primera persona (FPS), frenético, con una gran jugabilidad y una banda sonora espectacular. Ha sido desarrollado por The Outsiders y está siendo distribuido por Funcom, los creadores de ‘Conan Exiles’ y el nuevo ‘Dune: Awakening’, entre otros.

La obra recuerda en su jugabilidad a otros exponentes históricos de la acción desenfrenada, pero ojo, no es o intenta ser una copia de míticos FPS (de id Software), puesto que cuenta con características nunca antes vistas en este género y una personalidad propia. Parte de su secreto se oculta en la música. Sí, habéis leído bien, la música es casi tan importante como disparar, una característica con la que su desarrolladora, The Outsiders, nos reta a realizar acciones siguiendo el ritmo del metal.

Aventura musical

Y ya que estamos con las composiciones, vamos a seguir por esto mismo, la banda sonora y quién está tras ella. Los nombres detrás de esta BSO son archiconocidos por cualquier fan del género más voraz: Björn Strid – Soilwork, Tatiana Shmayluk – Jinjer, Serj Tankian – System of a Down, Matt Heafy – Trivium, Mikael Stanne – Dark Tranquility, Dennis Lyxzén – Refused and INVSN, Randy Blythe – Lamb of God, Alissa White-Gluz – Arch Enemy, y James Dorton – Black Crown Initiate. Todos ellos, junto a muchos otros, ponen la música a nuestra aventura. Un elenco de lujo que nos acompañará durante nuestras frenéticas partidas y a los que deberemos seguirles el ritmo.

La aventura de ‘Metal: Hellsinger’ comienza con un tutorial que lleva por bandera la canción más corta del juego y posiblemente la menos llamativa. Pasado este importante trámite -ya que lo aprendido será de gran utilidad durante las partidas futuras- podremos pasar directamente a la acción. Como anticipamos, la jugabilidad del título está ligada directamente a lo bien que coordinamos nuestros disparos y movimientos con la música. A mayor sincronía con la melodía, mejor será nuestra puntuación y, por qué no decirlo, la satisfacción al alcanzar combos imposibles.

Hijos del metal

La percusión nos lleva en volandas desde el minuto uno, como si fuéramos el mismísimo Serj Tankian, cantante de System of a Down, surfeando sobre los asistentes de uno de los increíbles conciertos de la mítica banda. Es como si los desarrolladores hubieran pensado: “Que los disparos, explosiones y desmembramientos no se interpongan en tu camino de disfrutar de uno de los conciertos privados más sangrientos y emocionantes de tu vida.”

Los primeros pasos en el juego son la antesala de una curva de dificultad que se ajusta perfectamente al tiempo que llevamos jugando. Si en este punto te preocupa que tu puntería te vaya a dejar mal, no te preocupes, todo gira en torno a la música y a lo bien que surfees esa batería. Lograr la puntuación más alta va de la mano con el dominio de lo anterior, y alcanzar el multiplicador de Furia más alto (x16) para conseguir que todos nuestros disparos y acciones nos otorguen el mayor puntaje posible. Eso sí, cuidado que no te den, porque cada golpe recibido disminuirá el nivel de Furia.

Además, durante las partidas encontramos unos santuarios llamados “Tormentos”, donde recibiremos diferentes potenciadores que nos ayudarán a alcanzar puntuaciones más altas con mayor facilidad. Como buen FPS, ‘Metal: Hellsinger’ ofrece un puñado de armas diferentes, una para cada estilo de juego, y jugador. Armas que deberemos seleccionar con atención para hacer frente a la increíble cantidad y diversidad de enemigos que encontraremos durante la aventura.

Conclusiones

‘Metal: Hellsinger’ es una experiencia única, un título recomendado para todos aquellos que disfruten de los juegos de disparos en primera persona y, sobre todo, del metal. Aunque esté repleto de demonios a los que ir explotando sin compasión, se encuentra rodeado de una atmósfera y una banda sonora que absorbe desde los primeros minutos. Una de las experiencias más completas y frenéticas de este año con la que sin duda dan ganas de subir el volumen al máximo.