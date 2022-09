Nvidia ha presentado las novedades que llegarán en septiembre a GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube. El servicio de Cloud Gaming recibirá 22 juegos y se actualizará a la versión 2.0.44, que habilita nuevos modos de audio, permitiendo activar el sonido envolvente en las cuentas Prioritaria y RTX 3080 en PC y Mac.

GeForce NOW es una plataforma de juego en la nube que ofrece un servicio gratuito, además de membresías de pago con interesantes añadidos para los amantes de los videojuegos. Por ejemplo, las suscripciones RTX 3080 proporcionan partidas a resolución 4K y 60 cuadros por segundo, además de ofrecer una latencia ultra baja y tecnologías tan punteras como DLSS y el trazado de rayos.

Cantidad de videojuegos

Entre los títulos que se sumarán en las próximas semanas, destacan juegos como el RPG de acción ‘Steelrising’, que llegará a la plataforma con efectos RTX, ‘Little Orpheus’, ‘SBK 22’, ‘The Legend of Heroes: Trails from Zero’ y otros.

Esta semana, la biblioteca recibirá una decena de videojuegos, con lanzamientos como ‘LEGO Brawls’, el primer brawler de acción por equipos del universo LEGO, que podrá jugarse desde el viernes 2 de septiembre en PC, macOS, Chrome OS y navegadores web. A continuación, puedes consultar la lista completa de títulos para esta semana:

‘Call of the Wild: The Angler’ (Nuevo en Steam y Epic Games Store); ‘F1 Manager 2022’ (Nuevo en Steam y Epic Games Store); ‘Scathe’ (Nuevo en Steam); ‘Gerda: A Flame in Winter’ (Nuevo en Steam); ‘MythBusters: The Game - Crazy Experiments Simulator’ (Nuevo en Steam); ‘LEGO Brawls’ (Nuevo en Steam); ‘Arcade Paradise’ (Epic Games Store); ‘Dark Deity’ (Epic Games Store); ‘Hotline Miami 2: Wrong Number’ (Steam); ‘Lumencraft’ (Steam).

Tampoco falta hardware

Con la llegada al cole, la empresa también ha anunciado que varios portátiles equipados con tarjetas gráficas RTX estarán de oferta en nuestro territorio. Según parece, la promoción de Nvidia está enfocada tanto a los estudiantes que necesiten un ordenador asequible que les permita cumplir con sus obligaciones y disfrutar del ocio, como a los profesionales que estén buscando actualizar sus equipos de trabajo.

Esta semana, ya hay disponibles varias ofertas de ordenadores RTX en España. Tan sólo consulta en los diferentes minoristas: Acer Nitro 5 con RTX 3050 Ti - Lenovo IdeaPad Gaming 3 con RTX 3050 - HP Victus 16 con RTX 3050 Ti - ASUS TUF Dash F15 con RTX 3060.

Hay que tener en cuenta que estos portátiles cuentan con una tarjeta gráfica RTX, lo que representa una herramienta para profesionales que se dedican al diseño, edición de vídeo y otras actividades que requieran un ordenador potente. Para satisfacer sus necesidades y las de los estudiantes, se ha creado el ecosistema NVIDIA Studio, una selección de tecnologías y hardware preparados para cumplir con tareas exigentes. Gracias a los núcleos tensoriales de las tarjetas RTX, se puede aprovechar la inteligencia artificial para acelerar los procesos de trabajo y para disfrutar de videojuegos con DLSS, mientras que los núcleos RT permiten aplicar los últimos efectos de iluminación con raytracing.

Steelrising - Gameplay Trailer: Titans