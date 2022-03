La 94.ª edición de la Ceremonia de los Oscar que tuvo lugar durante la noche de este pasado domingo, en principio, con el objetivo de premiar a las mejores producciones del universo cinematográfico hollywoodiense, curiosamente, se ha visto eclipsada por el “chuletón” que Will Smith le propinó al presentador Chris Rock, después de una broma con destino a la esposa del actor.

A falta de pan…

No sorprende a nadie que rápidamente los foros de Internet comenzaran a producir una avalancha de memes que involucran tanto al receptor del bofetón, Chris Rock, como al ejecutor del mismo, Will Smith. Ante la plasticidad de tal acción, ahora, los seguidores de ‘Fortnite’ claman a los desarrolladores a través de redes sociales que devuelvan la skin de Will Smith al juego. Con un pequeño giro: quieren que pueda reproducir la bofetada.

A santo de qué

Durante la presentación de los premios Oscar 2022, Chris Rock adoptó el papel de alborotador con un surtido de bromas repartidas a lo largo de la gala. El cómico, en un momento de iluminación, aprovechó la ocasión para hacer un chiste sobre la apariencia de Jada Pinkett -la esposa de Will Smith-, que sufre alopecia (una dolencia autoinmune que provoca la pérdida del vello corporal). Para ello, hizo una comparación con Demi Moore relacionada con la película clásica de 1997, ‘La teniente Oneli’, donde la actriz se afeita la cabeza para interpretar al personaje.

Momentos después, Will Smith sube al escenario y abofetea a Chris Rock. El cómico aún mantiene la compostura y continúa presentando la ceremonia, restando importancia al asunto: "Will Smith me acaba de dar una bofetada en la cara", comenta. En cualquier caso, si ‘Fortnite’ decide resucitar la apariencia de Will Smith, seguramente tendrá mucho éxito. El aspecto inspirado en Mike Lowery, de la famosa franquicia ‘Bad Boys’, se publicó el año pasado, sin embargo, era parte de un evento de juego y estuvo disponible en la tienda durante tiempo limitado.