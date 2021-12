Dos años antes de que la televisiva The Walking Dead convirtiera a los zombis en un fenómeno masivo, los jugadores de ‘Left 4 Dead’ ya eran expertos en sobrevivir en una tierra infestada de muertos vivientes. Aquel inolvidable shooter de Valve fue todo un éxito en 2008, gracias a su combinación de acción cooperativa, tiroteos a cara de perro y una tensión cada vez más opresiva.

Turtle Rock Studios, responsable de aquella joya y su secuela de 2009, acaba de lanzar al mercado, bajo el sello de Warner Bros Interactive Entertainment, el sucesor espiritual de Left 4 Dead. Un auténtico festín mata-zombis que responde al título de ‘Back 4 Blood’ y que reformula el concepto original, enriqueciéndolo con nuevas mecánicas, personajes y enemigos, pero sin olvidar su principal esencia: sobrevivir acompañado de otros tres jugadores, embarcados en una huida desesperada entre hordas de horribles mutantes.

Con motivo del Festival Fun & Serious 2021, tuvimos la oportunidad de charlar con Lianne Papp, Productora Ejecutiva en Turtle Rock Studios con más de 12 años de experiencia en el desarrollo y la programación de videojuegos. Innovar en un género tan popular, y explotado, como son los FPS (First Person Shooter) no es sencillo, pero los creadores de Back 4 Blood son auténticos expertos en el género. Las expectativas que había levantado el juego, ya disponible en Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series X/S, eran enormes, pero eso no amedrentó a este estudio californiano.

“El género FPS lleva ya muchos años de recorrido”, nos comenta Lianne, “y se ha llegado a un nivel en el que los jugadores esperan experimentar al máximo la acción en primera persona. Cada vez se cuida más la animación y el gunplay [la respuesta y el realismo de la mecánica de las armas], pero creo que uno de los aspectos más interesantes que ofrece PlayStation 5 es su mando háptico, la manera que tiene de recrear en sus gatillos el uso de un arma de fuego. Y también se ha avanzado mucho en el campo de la animación de los personajes, gracias a los nuevos motores gráficos”.

Uno de los principales atractivos de Back 4 Blood es el Crossplay, la posibilidad de que los usuarios de PlayStation, Xbox y PC puedan jugar juntos, independientemente de la máquina que estén utilizando. Una característica impensable hace unos años, a la que se siguen resistiendo algunos fabricantes de consolas, aunque su integración es inevitable, tal y como atestigua Lianne: “Tengo la esperanza de que el crossplay se vaya convirtiendo, poco a poco, en un estándar. Permite alcanzar una audiencia mucho mayor, algo de lo que se beneficia Back 4 Blood, especialmente por la cantidad de gente que lo está disfrutando gracias al servicio Game Pass. Espero que los distintos fabricantes de consolas empiecen a ver los beneficios que ofrece el Crossplay, ya que permitir a los usuarios jugar juntos, desde diferentes sistemas, va en beneficio de todos. A nosotros nos resultó bastante fácil implementarlo en Back 4 Blood y nos encanta ver cómo la gente lo disfruta”.

Back 4 Blood ofrece todo lo que se puede esperar de un FPS Triple A: gráficos espectaculares, acción frenética y distintos modos de juego, que van desde la campaña cooperativa para cuatro usuarios hasta duelos multijugador por equipos. Uno de los mayores aciertos del juego es su Sistema de Cartas Aleatorias, que dan acceso a distintas armas y habilidades, lo que logra que cada partida sea única. Y eso no solo depende de las decisiones de los jugadores: la IA del juego se adapta constantemente a nuestra manera de jugar, contaminando determinadas cartas, para garantizar un desafío constante, por muchas horas que le hayas metido al juego.

“El Sistema de Cartas consigue que la experiencia de cada jugador siempre sea distinta, cambia de manera dramática el desarrollo de cada partida, para ti y para el resto de los compañeros de tu grupo”, asegura Lianne. “Animo a los jugadores a probar distintas combinaciones de cartas, se lo pasarán en grande experimentando con ellas”.

Año tras año, tenemos acceso a consolas y PC más potentes, la frontera entre imagen real y videojuego es cada vez más difusa a nivel visual, pero tanta potencia caería en saco roto si los estudios no contaran con talentos creativos capaces de exprimir esa tecnología para producir experiencias alucinantes, destinadas a un público cada vez más amplio. Una diversidad que también está presente en los estudios de desarrollo. “La diversidad en los equipos es muy importante”, explica Lianne, “porque tu objetivo, al crear un juego, es reflejar en él la mayor variedad posible de perspectivas, opiniones e ideas. Es algo realmente importante en cualquier industria, necesitamos esa diversidad, escuchar todas las voces”.

Voces diversas, mucho talento y la última tecnología en videojuegos para hacernos vivir una pesadilla cooperativa que entusiasmaría al mismísimo George A. Romero, el padre del género zombie. Se acabó lo de sobrevivir en un caserón armado con un bate de clavos. En ‘Back 4 Blood’ la supervivencia reside en avanzar, aprovechar a fondo un arsenal apabullante y confiar en tus compañeros. Todos unidos contra los zombis. Nadie se queda atrás.